Danijel Krivec iz SDS izvoljen za tretjega podpredsednika DZ

Ljubljana, 9. junija - Poslanci so na tajnem glasovanju s 57 glasovi za in sedmimi proti Danijela Krivca izvolili za podpredsednika DZ. V opoziciji so poudarili, da je Krivec za funkcijo primeren zaradi bogatih političnih izkušenj in dobrega poznavanja poslovnika. Podporo mu je pred glasovanjem izrazil tudi vodja poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic.