Delovna skupina za blaženje draginje začela delo

Ljubljana, 7. junija - Delovna skupina za blaženje energetske in prehranske draginje se je danes sestala na prvem srečanju in začela pripravo prvih predlogov ukrepov. Ti bodo na prehrambeni strani usmerjeni na področje blaženja draginje, s katero se soočajo kmetje, na energetski strani pa na področje pogonskih goriv, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.