Pred novo vlado prvi delovni teden

Ljubljana, 6. junija - Za 15. slovensko vlado pod vodstvom premierja Roberta Goloba se danes začenja prvi delovni teden. Ministrstva morajo do torka pregledati vse zaposlitve, premestitve in napredovanja od 1. 1. 2020 do 1. junija letos. Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan pa za ta teden napoveduje predstavitev interventnega zakona na področju zdravstva.