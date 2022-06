Han ob primopredaji s Počivalškom o hitrem pregledu predlogov glede cen energentov

Ljubljana, 2. junija - Donedavni minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je danes predal posle novemu ministru Matjažu Hanu. "Gospodarstvo je v solidni kondiciji, a izzivi so veliki," je dejal Počivalšek. Han je povedal, da je bila primopredaja korektna in da "nas čaka veliko dela". Napovedal je takojšen pregled ukrepov glede cen energentov.