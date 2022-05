Za tri mesece določena najvišja cena 95-oktanskega bencina in dizla

Ljubljana, 11. maja - Od danes so v državi znova omejene cene bencina in dizelskega goriva. Vlada se je tako odločila zaradi pričakovanih motenj na trgu z naftnimi derivati in velikih nihanj cen. Dodatne motnje se Evropi obetajo na trgu energentov, potem ko je Ukrajina za danes napovedala ustavitev tranzita tretjine ruskega plina v Evropo.