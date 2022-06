V torek oblikovana delovna skupina za ukrepe zaradi draginje, dokončen nabor do konca meseca

Ljubljana, 6. junija - V torek bo oblikovana delovna skupina za pripravo ukrepov za premagovanje trenutne energetske in prehranske draginje, so sporočili iz kabineta predsednika vlade Roberta Goloba. Sestavljali jo bodo Golob in ministri za gospodarstvo, infrastrukturo in kmetijstvo s strokovnimi ekipami. Ukrepi naj bi bili dokončno oblikovani do konca meseca.