Na tednu Kemijskega inštituta o pomenu novega znanstvenoraziskovalnega zakona

Ljubljana, 6. junija - Razprava na okrogli mizi v organizaciji Kemijskega inštituta je poudarila velik pomen novega zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, ki naj bi zagotovil razvojni preboj Slovenije in s tem tudi višjo kakovost življenja ter dvig konkurenčnosti gospodarstva. Izpostavili so potrebo po čim prejšnjem sprejetju podzakonskih aktov.