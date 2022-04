Ministrstvo ob shodu za znanost poudarja višja sredstva za znanost

Ljubljana, 6. aprila - Z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport so sporočili, da se sredstva za znanstvenoraziskovalno dejavnost v letošnjem in prihodnjih letih bistveno povečujejo. V letu 2022 se tako povečujejo za 44,3 milijona evrov (13,7 odstotka), glede na realizacijo iz leta 2021 pa za 66,1 milijona evrov (21,8 odstotka) in znašajo 368.737.424 evrov.