Papič napoveduje dvig financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti na 1,5 odstotka BDP

Ljubljana, 26. maja - Kandidat za visokošolskega ministra Igor Papič je na drugi javni razpravi rektorske konference o visokem šolstvu in družbi napovedal dvig financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti na 1,5 odstotka BDP do leta 2026. Pri odgovarjanju na vprašanje, kako izboljšati kakovost znanosti, sta bila izpostavljena še problema habilitacij in točkovanja.