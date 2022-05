Na posvetu poudarili pomen avtonomnosti univerz

Ljubljana, 27. maja - Predstavniki visokega šolstva in znanosti so na posvetu SAZU o avtonomnosti in odgovornosti univerze iskali odgovor na vprašanje, v kolikšni meri izobraževalni sistem univerzam zagotavlja avtonomnost. Pomen slednje je poudaril tudi kandidat za šolskega ministra Igor Papič, ki je ob tem napovedal zakonodajne spremembe na področju visokega šolstva.