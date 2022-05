Papič napovedal spremembe NPZ in pripravo bele knjige o izobraževanju

Ljubljana, 28. maja - Kandidat za ministra za izobraževanje, znanost in šport Igor Papič je pred pristojnim odborom DZ med drugim napovedal pripravo bele knjige o vzgoji in izobraževanju in spremembe nacionalnega preverjanja znanja (NPZ), katerega rezultati bi bili deloma upoštevani kot kriterij za sprejem v srednje šole. Predstavil je tudi imeni državnih sekretarjev.