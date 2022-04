Na Koroškem zaradi sadre pod lupo inšpekcije že 21 kmetij

Slovenj Gradec, 5. aprila - Inšpekcijske službe so od prve prijave 18. marca do danes v nadzor zaradi suma posipanja odpadne sadre na kmetijske površine v občinah Slovenj Gradec, Dravograd in Mislinja vključile 21 kmetij s skupaj 60 hektarji kmetijskih zemljišč, na katerih naj bi uporabili okoli 510 ton omenjene bele snovi. Od kod sadra prihaja, za zdaj še ugotavljajo.