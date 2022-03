Steklarna Rogaška: Glede na navedeno analizo sadra na koroških poljih ni naša

Ljubljana/Rogaška Slatina/Slovenj Gradec, 31. marca - Steklarna Rogaška glede na navedbe, da najdeni material na koroških poljih vsebuje do 33-krat presežene vrednosti svinca in presežene vrednosti kroma, sklepa, da ne gre za sadro iz njihove proizvodnje. Pravi tudi, da se je kupec, podjetje Intergas, zavezal, da bo s sadro ravnal odgovorno in v skladu z zakonodajo.