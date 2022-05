Bobnarjeva s predstavitvijo ministrske kandidature skozi sito parlamentarnega odbora DZ

Ljubljana, 30. maja - Predstavitev kandidatke za ministrico za notranje zadeve Tatjane Bobnar, nekdanje generalne direktorice policije, je odbor DZ za notranje zadeve po treh urah in pol z devetimi glasovi za in štirimi glasovi proti potrdil kot ustrezno. Bobnarjeva se je med drugim zavzela za depolitizacijo policije in odstranitev tehničnih ovir z južne meje.