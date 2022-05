V Slovenskem centru PEN proti razgradnji programa in dela RTVS

Ljubljana, 26. maja - Prizadevanja novinarjev na Radioteleviziji Slovenija (RTVS) za svobodo poročanja, ki so jih sporočili na opozorilni stavki v ponedeljek, podpirajo tudi člani Slovenskega centra PEN. Novoizvoljenega predsednika vlade Roberta Goloba in koalicijske partnerice pozivajo, da čim prej s pravnimi sredstvi zajezijo načrtno razgradnjo programa in dela RTVS.