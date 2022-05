Sviz ob stavki RTVS pristojne poziva k odgovorni obravnavi opozoril

Ljubljana, 23. maja - Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) se pridružuje podpornikom današnje opozorilne stavke na RTVS. Ocenjuje, da so zahteve stavkajočih upravičene in jim izreka solidarnost. Pristojne pa poziva, naj prepoznajo resnost položaja ter odgovorno pristopijo k obravnavi in reševanju argumentiranih opozoril, so sporočili.