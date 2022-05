Novinarji RTVS bodo skušali boljše razmere na zavodu vzpostaviti s stavko

pripravila Polona Šega

Ljubljana, 22. maja - Novinarji na javni radioteleviziji, ki so čedalje bolj nezadovoljni z ravnanjem vodstva zavoda, so se po številnih zavrnitvah njihovih predlogov odločili za stavko. Začeli jo bodo v ponedeljek, stavkali pa bodo vse do izpolnitve zahtev. Med drugim želijo doseči novinarsko avtonomijo.