Zveza borcev podpira stavkovne zahteve novinarjev RTVS

Ljubljana, 25. maja - Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije podpira stavkovne zahteve novinarjev Radiotelevizije Slovenija (RTVS), med katerimi so novinarska avtonomija in vzpostavitev socialnega dialoga. Zveza od nove vlade pričakuje, da bo izboljšala razmere v zavodu v korist javnega interesa do informiranosti ter neodvisnega in strokovnega dela novinarjev.