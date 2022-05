Stavkajoči na RTVS: Borimo se za obstoj javnega medija

Ljubljana, 23. maja - Stavkajoči na Radioteleviziji Slovenija (RTVS) so ob opozorilni stavki za uro prekinili delo in se zbrali na zboru, kjer so ponovili svoje stavkovne zahteve po novinarski in uredniški avtonomiji ter izpostavili pomen javnega medija. Napovedali so, da bodo še naprej delali profesionalno, kakovostno in etično ter da se bodo borili za obstoj RTVS.