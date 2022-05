Novinarji na RTVS bodo opozorilno stavkali, programski svet zavoda bo razpravljal o kandidatki za direktorico TVS

Ljubljana, 23. maja - Novinarji iz koordinacije novinarskih sindikatov javne RTV bodo danes opozorilno stavkali, pri čemer zahtevajo novinarsko avtonomijo in socialni dialog. Če sporazuma o razreševanju zahtev ne bo do konca maja, med drugim zahtevajo odstop generalnega direktorja zavoda Andreja Graha Whatmougha in predsednika programskega sveta Petra Gregorčiča.