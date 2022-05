KSJS podpira napovedano stavko na RTVS, danes se je začel pogajalski proces

Ljubljana, 20. maja - Konfederacija sindikatov javnega sektorja podpira zaposlene na RTVS, ki bodo v ponedeljek začeli opozorilno stavko. So tarča političnega obračunavanja, posegov v uredniške odločitve in programsko shemo, menijo. Potem ko sta koordinacija novinarskih sindikatov RTVS in sindikat novinarjev napovedala stavko, se je danes začel pogajalski proces.