Novinarji RTVS bodo 23. maja začeli opozorilno stavko

Ljubljana, 13. maja - Koordinacija novinarskih sindikatov Radiotelevizije Slovenija (RTVS) ugotavlja, da so prišli do točke, ko je resno ogrožen obstoj javne radiotelevizije in status zaposlenih. Glede na to so se odločili za opozorilno stavko, ki se bo začela 23. maja. Niso namreč hlapci, ampak javni RTV, so zapisali v sporočilu ob napovedi stavke.