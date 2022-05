Dnevnik o državnem prvenstvu v nogometu (23. 5.)

Ljubljana, 22. maja - Miha Štamcar v komentarju Začarani krog piše o državnem prvenstvu v nogometu, ki se je v soboto končalo s slavjem Maribora. Avtor piše, da je v slovenski ligi vse večje število tujih nogometašev in vse manjše število kakovostnih slovenskih nogometašev, saj so tuji nogometaši cenejši in celo boljši.