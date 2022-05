Finance o desnici (23. 5.)

Ljubljana, 22. maja - Rok Pikon v komentarju Kako si lahko desnica povrne ugled? piše o slovenski politični desnici. Avtor piše, da ima primat SDS, ki ima sicer stabilno podporo, vendar je to po vsakih volitvah premalo, da bi sestavili vlado. Meni, da bo morala desnica spremeniti svoj način dela in odnos do ljudi, če si želi še kdaj zmagati na volitvah.