Večer o stavki na RTV Slovenija (23. 5.)

Maribor, 22. maja - Petra Lesjak Tušek v komentarju Nujna in neizbežna borba piše o opozorilni stavki na RTV Slovenija. Avtorica meni, da sta ugled in verodostojnost RTVS že močno okrnjena, ne pa še docela porušena. Poudari, da je stavka nepovratna in da ni več mogoče mirno spremljati uničevanja javnega servisa v spregi in za namene politične desnice.