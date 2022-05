Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (21. in 22. 5.)

Ljubljana, 22. maja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o memorandumu o soglasju med javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije SPIRIT Slovenija in Qatar Holding LLC. Poročale so tudi o stari slovenski valuti, ki je dragocena na numizmatičnem trgu.