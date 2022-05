Delo o novi in stari vladi (23. 5.)

Ljubljana, 22. maja - Suzana Kos v komentarju Pragmatizem piše o novi in odhajajoči vladi. Avtorica meni, da imajo različni manevri odhajajoče SDS v času medvladja ob novem parlamentu in še stari vladi pragmatični cilj čim dlje obdržati oblast in otežiti delovanje novincev. Pri tem poudarja, da ima pragmatični cilj tudi nova vlada.