Na Ptuju prihodnji teden 8. Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja

Ptuj, 19. maja - Uprava za zaščito in reševanje bo od 26. do 28. maja na Ptuju gostila Bogatajeve dneve zaščite in reševanja. Gre za največji dogodek v Sloveniji, na katerem se vsaki dve leti predstavljajo enote civilne zaščite, reševalne službe ter domače in tuje službe in nevladne organizacije, ki so vključene v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.