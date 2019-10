Postojna gosti letošnje Bogatajeve dneve zaščite in reševanja

Postojna, 17. oktobra - Postojna bo od danes do sobote gostila sedme Bogatajeve dneve zaščite in reševanja, največjo državno prireditev, na kateri se predstavi celoten nacionalni sistem varstva in zaščite pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z enotami civilne zaščite in reševalnimi službami. Potekala bo tudi reševalna vaja državnega pomena Postojna 2019.