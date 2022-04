Gasilske dejavnosti lani okrnjene

Sveti Jurij ob Ščavnici, 23. aprila - Gasilske dejavnosti so bile v letu 2021 precej okrnjene, druženj in vaj skoraj ni bilo, odpadla so tudi številna tekmovanja. Predsednik Gasilske zveze Slovenije Janko Cerkvenik leto ocenjuje kot izgubljeno za slovensko gasilstvo, a poudarja, da gasilstvo ni zamrlo, saj v gasilske vrste vsako leto vstopi do 2500 mladih.