Obeležujemo mednarodni dan gasilcev

Ljubljana, 4. maja - Gasilci, v Sloveniji jih je okoli 165.000, danes obeležujejo svoj mednarodni dan. Združevanje v gasilska društva ima v Sloveniji sicer že več kot 150-letno tradicijo. Naloga društev po navedbah gasilske zveze ni le gašenje in reševanje v primeru požarov, pač pa so ljudje v njih našli socialno oporo in nesebično pomoč ob vsakršni nesreči.