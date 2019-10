V Postojni preverjajo pripravljenost reševalnih služb v primeru več nesreč

Postojna, 18. oktobra - V sklopu sedmih Bogatajevi dnevov zaščite in reševanja danes popoldne v Postojni poteka reševalna vaja državnega pomena, na kateri bodo celovito preizkusili odzivnost in pripravljenost regijskih in lokalnih reševalnih služb in ekip v primeru naravnih in drugih nesreč.