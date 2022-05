Pred ustanovno sejo DZ: Ob menjavi dveh tretjin poslancev pričakovati več vlog za nadomestila plače

Ljubljana, 8. maja - V devetem sklicu DZ se od poslanskih klopi poslavljata dve tretjini poslancev, večina med njimi ima pravico do uveljavljanja poslanskega nadomestila, v višini 80 odstotkov svoje zadnje plače. V preteklosti so to pravico izkoriščali poslanci, ki jim delovno mesto za čas opravljanja mandata ni mirovalo, po letu 2018 jih je bilo 22.