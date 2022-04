Združenje občin novo vlado poziva k sodelovanju z občinami

Ljubljana, 26. aprila - Združenje občin Slovenije je relativni zmagovalki volitev Gibanju Svoboda in morebitnima koalicijskima partnericama SD in Levici poslalo poziv, v katerem jih pozivajo k sodelovanju med občinami in vlado. V pozivu med drugim predlagajo vzpostavitev samostojnega ministrstva za lokalno samoupravo in spremembo formule za financiranje občin.