EPP skrbi morebitno rusko vmešavanje v volitve v Sloveniji

Bruselj, 24. aprila - Evropska ljudska stranka (EPP) je izrazila zaskrbljenost zaradi "morebitnega ruskega vmešavanja v volitve v Sloveniji". Kot so davi še zapisali na Twitterju, je to "očitno posledica trdne in nedvoumne podpore Slovenije Ukrajini". Kaj več dokazov niso predstavili. Omenjeni tvit EPP je poobjavil tudi slovenski premier in prvak SDS Janez Janša.