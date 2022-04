Anketa POP TV in Dela: Pet strank skoraj gotovo v parlamentu, še nekaj blizu parlamentarnega praga

Ljubljana, 22. aprila - Po zadnji anketi pred nedeljskimi državnozborskimi volitvami, ki jo je za POP TV in časnik Delo opravila Mediana, sta Gibanje Svoboda in SDS precej blizu skupaj. Anketa kaže preboj v parlament še trem strankam, SD, Levici in NSi, na meji je SAB, blizu parlamentarnega praga so še Piratska stranka, Povežimo Slovenijo in Gibanje Resni.ca.