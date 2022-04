DVK bo pri Pošti Slovenije preverila pošiljanje glasovnic v tujino

Ljubljana, 20. aprila - Državna volilna komisija (DVK) je danes med drugim obravnavala poročilo o pošiljanju volilnega gradiva za glasovanje po pošti iz tujine. Člani DVK so se strinjali, da se pri Pošti Slovenije preveri, v katere države so pošiljali glasovnice v soboto in torek, ko je bilo v tujino skupaj poslanih več kot 32.000 glasovnic, so sporočili iz DVK.