Poziv rektorjev ministrstvu glede izračunov sredstev za raziskovalne organizacije

Ljubljana, 15. aprila - Rektorska konferenca, ki ji trenutno predseduje Univerza v Ljubljani, je na današnji seji ponovno pozvala ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, da čim prej posreduje izračune sredstev za raziskovalne organizacije v tem letu na podlagi novega zakona o raziskovalni in inovacijski dejavnosti, so sporočili z univerze.