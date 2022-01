Ministrstvo uvedlo ločene kvote za vpis Slovencev brez slovenskega državljanstva na slovenske univerze

Ljubljana, 18. januarja - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je s spremembo pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu uvedlo ločene kvote za vpis Slovencev brez slovenskega državljanstva na slovenske univerze. Za ločene kvote si je prizadevala predvsem ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch, ki spremembo pozdravlja.