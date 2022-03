Rektorska konferenca in KOsRIS kritična do ustanavljanja novih javnih inštitutov

Ljubljana, 31. marca - Predstavniki rektorske konference in Koordinacije samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije (KOsRIS) so se na novinarski konferenci kritično odzvali na po njihovem mnenju netransparentno delovanje vlade pri ustanavljanju novih javnih inštitutov in visokošolskih zavodov. Predstavili so tudi priprave na Shod za znanost, ki bo prihodnji teden.