Na rektorski konferenci o visokem šolstvu in družbi znanja

Ljubljana, 24. februarja - V organizaciji rektorske konference je danes potekala javna razprava o visokem šolstvu in družbi znanja z naslovom Kam z univerzami v Sloveniji? Na njej so govorili o vlogi univerz. Te morajo ustvarjati novo znanje in se ne smejo podrediti logiki razmišljanja, da morajo le izobraževati kadre predvsem za gospodarstvo, meni rektor Gregor Majdič.