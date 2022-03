DZ opravil razpravo o predlogu resolucije o nacionalnem programu visokega šolstva

Ljubljana, 17. marca - DZ je opravil razpravo o predlogu resolucije o nacionalnem programu visokega šolstva 2030. Medtem ko so v koaliciji napovedali podporo resoluciji, v opoziciji to pogojujejo s sprejetjem njihovih dopolnil. O njih bodo odločali na seji 23. marca v okviru glasovanj. Na seji se je znova razvnela razprava o javnem in zasebnem visokem šolstvu.