STA soočenje: S popravki do pravičnejšega sistema socialne denarne pomoči

Ljubljana, 11. aprila - Stranke in kandidatne liste, ki se bodo na volitvah potegovale za vstop v DZ, se načeloma strinjajo, da je sistem dodeljevanja socialne denarne pomoči treba prevetriti, a imajo različne poglede, kako to storiti. Mnenja glede pogojevanja finančne socialne pomoči so deljena, jasen pa je poudarek, naj pomoč dobijo tisti, ki jo res potrebujejo.