V Šoštanju o prestrukturiranju Šaleške doline

Šoštanj, 31. marca - V Šoštanju je danes potekala okrogla miza o prestrukturiranju Šaleške doline, na kateri so izpostavili ključne izzive in priložnosti za razvoj doline po izstopu iz premoga, ki je napovedan za leto 2033. Kot so menili udeleženci omizja, se je treba poenotiti in pametno izkoristiti sredstva, ki bodo na voljo za izstop iz premoga.