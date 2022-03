Koalicija in DeSUS za spremembe družinske in socialne zakonodaje, v delu opozicije kritični

Ljubljana, 31. marca - Poslanske skupine SDS, NSi, Konkretno in DeSUS so v DZ napovedale podporo novelam zakonov o starševskem varstvu in o socialnovarstvenih prejemkih, s katerima želijo v NSi kot predlagateljici oblikovati družinam bolj prijazno ureditev in socialno bolj pravičen sistem. V delu opozicije pa so bili zaradi odsotnosti socialnega dialoga kritični.