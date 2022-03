V NSi verjamejo v sprejetje novel več zakonov s področja socialne in družinske zakonodaje

Ljubljana, 2. marca - Predstavniki NSi so danes podrobneje predstavili predloge novel več zakonov s področja socialne in družinske zakonodaje, ki so jih v DZ vložili minuli mesec. Minister za delo Janez Cigler Kralj je ob tem priznal, da na vladi soglasja zanje ni bilo, saj da "si do zdaj nihče ni upal predlagati teh rešitev". Ne glede na to verjame, da bodo sprejete.