Predlog novele zakona o socialno varstvenih prejemkih skozi odbor DZ

Ljubljana, 28. marca - Odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide je na današnji seji soglašal s predlogom novele zakona o socialno varstvenih prejemkih, ki ga je v parlamentarni postopek vložila NSi. Predlog prinaša bolj pravično razdelitev javnih sredstev ter večjo socialno varnost posameznika in njegovo celovito obravnavo, so prepričani.