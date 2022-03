Po besedah Ciglerja Kralja se moramo letos še bolj zavedati pomena in vloge žensk v družbi

Ljubljana, 7. marca - Mednarodni dan žensk bomo letos obeležili v okoliščinah, ki so manj prijetne in jih težko razumemo, je pred mednarodnim dnevom izpostavil minister za delo Janez Cigler Kralj. Vojna v Ukrajini po njegovih besedah močno vpliva tudi na položaj in življenje žensk, zato se moramo letos še toliko bolj zavedati, kako pomembna je vloga žensk v družbi.