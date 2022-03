Cigler Kralj: Družine z več otroki so pomemben ključ do vzdržnega demografskega razvoja

Ljubljana, 15. marca - V demografski zimi, v kateri je skoraj vsa Evropa, so pomemben ključ do vzdržnega demografskega, gospodarskega in družbenega razvoja družine z več otroki, je prepričan minister za delo Janez Cigler Kralj. Glede na to je pomembno ustvarjati razmere, v katerih bodo starši lahko imeli toliko otrok, kolikor so si jih želeli na začetku svoje poti, meni.