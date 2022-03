Poročilo: Največje svetovne banke pri podnebnih obljubah s figo v žepu

London, 27. marca - Največje svetovne banke, ki praktično brez izjeme obljubljajo prispevanje k dosegi globalnega cilja ničelnih izpustov toplogrednih plinov do 2050, so v 2020 in 2021 podjetjem, povezanim s pridobivanjem energije iz fosilnih virov, namenile 740 milijard dolarjev financiranja, ugotavlja poročilo londonskega inštituta InfluenceMap.